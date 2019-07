Bessenbach

Mann bei Unfall auf A3 in Unterfranken gestorben

03.07.2019, 05:55 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 26 Jahre alter Mann auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg gestorben. Der Mann fuhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autobahn war nach dem Unfall am Dienstagabend in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Bessenbach und Weibersbrunn für mehrere Stunden komplett gesperrt.