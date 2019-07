Winnenden

Autofahrer bei Unfall in Winnenden lebensgefährlich verletzt

03.07.2019, 05:58 Uhr | dpa

Ein Mann hat sich mit seinem Auto in Winnenden mehrfach überschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er über eine Verkehrsinsel am frühen Mittwochmorgen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Sein Alter war zunächst nicht bekannt.