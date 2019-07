Burscheid

Lagerhalle im Rheinisch-Bergischen-Kreis in Vollbrand

03.07.2019, 06:06 Uhr | dpa

Eine Lagerhalle in Burscheid im Rheinisch-Bergischen-Kreis ist vollständig in Brand geraten. Ein Millionenschaden sei wahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Mehrere umliegende Krankenhäuser mussten wegen der starken Rauchentwicklung zwischenzeitig ihre Klimaanlagen ausschalten. Warum das Feuer am Dienstagabend ausbrach, war zunächst unklar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen zunächst an.