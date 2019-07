Söhrewald

Zwei Brände in nächster Nachbarschaft in Söhrewald

03.07.2019, 06:43 Uhr | dpa

Im nordhessischen Söhrewald hat die Polizei nach einem Hausbrand eine tote Person gefunden. In der Gemeinde im Landkreis Kassel hätten zwei Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft gebrannt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Feuer im Ortsteil Wachenbach seien am frühen Morgen gemeldet worden.

Ein brennendes Mehrfamilienhaus konnten laut Polizei alle drei Bewohner, zwei Erwachsene und ein Kind unverletzt verlassen. Sie hatten den Brand zuvor selbst bemerkt. Gleichzeitig habe die Polizei Meldung über ein weiteres brennendes Wohnhaus bekommen, dass sich nur wenige hundert Meter weiter befand. Aus diesem Haus wurde die tote Person geborgen.

Beide Brände waren am Morgen noch nicht vollständig gelöscht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Wegen der starken Rauchentwicklung waren Anwohner dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.