Regis-Breitingen

Autofahrer übersieht Radfahrer bei Sonnenuntergang

03.07.2019, 07:20 Uhr | dpa

Bei Regis-Breitingen hat ein Autofahrer vermutlich wegen der tief stehenden Sonne einen Radfahrer übersehen und angefahren. Der 30 Jahre alte Radfahrer wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Leipzig am Mittwochmorgen mitteilte. Der 28 Jahre alte Autofahrer war am Dienstagabend auf einer Nebenstraße im Ortsteil Ramsdorf unterwegs. Weil ihn wohl die tief stehende Sonne geblendet habe, habe er den Radfahrer auf der Hauptstraße übersehen.