Neuhäusel

Großbrand in Autolackiererei in Neuhäusel

03.07.2019, 08:38 Uhr | dpa

In Neuhäusel (Westerwaldkreis) haben mehrere Explosionen am frühen Mittwochmorgen einen Brand in einer Autolackiererei verursacht. Laut Polizei hatten Zeugen den Brand in dem Industriegebiet gemeldet. Es seien Explosionen zu hören gewesen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe die Lackiererei bereits vollständig gebrannt. Bis zum Morgen konnte das Feuer gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Sachschaden und Brandursache seien bislang nicht bekannt.