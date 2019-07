Erfurt

Pflegeheim schickt betrunkene Mitarbeiterin nach Hause

03.07.2019, 09:36 Uhr | dpa

In einem Erfurter Pflegeheim ist eine stark betrunkene Mitarbeiterin von ihrem Arbeitsplatz nach Hause geschickt worden. Da die Frau mit dem Auto nach Hause gefahren sei, hätten Kollegen die Polizei verständigt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte. Die Beamten hätten die Frau betrunken zu Hause angetroffen. Zuerst habe sie geleugnet, mit dem Auto gefahren zu sein. Ihr Lebensgefährte bestätigte den Beamten zufolgen dann aber, dass die Frau kurz vorher mit dem Auto zu Hause ankam. Ein Atemalkoholtest ergaben knapp vier Promille. Gegen die Pflegerin wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.