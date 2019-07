Bottrop

Einstimmig: Bottrop erklärt Klimanotstand

03.07.2019, 11:32 Uhr | dpa

Nach einigen anderen Städten in NRW hat auch Bottrop den Klimanotstand erklärt. Der Rat der Stadt habe dies am Dienstag ohne Gegenstimme beschlossen, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Noch vor der offiziellen Eröffnung der Sitzung forderten Vertreter der "Fridays for Future"-Bewegung die Politiker in einer Rede dazu auf, mehr für den Klimaschutz zu tun.

Als vom Initiativkreis Ruhr geförderte sogenannte "Innovation City" habe Bottrop in den vergangenen Jahren bereits mehrere hundert Projekte zum Klimaschutz umgesetzt, so der Sprecher. "Vom Guten kann man aber immer noch mehr tun." Zuvor hatten in NRW etwa Aachen, Münster und Bochum den Klimanotstand erklärt.