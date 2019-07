Dresden

Schüler erhalten Zeugnisse und starten in Sommerferien

03.07.2019, 11:51 Uhr | dpa

478 300 Kinder und Jugendliche in Sachsen bekommen am Freitag ihre Zeugnisse und starten in die sechswöchigen Sommerferien. Bei Problemen mit den Noten stünden wieder Experten in den Landesämtern für Schule und Bildung telefonisch bereit, teilte das Kultusministerium am Mittwoch in Dresden mit. "Eltern sollten gemeinsam mit ihren Kindern über das Zeugnis sprechen und bei schlechten Nachrichten die Ruhe bewahren", riet Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er dankte den rund 37 100 Lehrerinnen und Lehrern für ihr Engagement im abgelaufenen Schuljahr.