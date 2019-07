Hamburg

Flächen erinnern an Verfolgte des Nationalsozialismus

03.07.2019, 12:00 Uhr | dpa

Im Hamburger Grindelviertel werden künftig zwei Flächen an Verfolgte des Nationalsozialismus erinnern. Zu Ehren des in Hamburg aufgewachsenen jüdischen Dichters, Schriftstellers und Friedensaktivisten Arie Goral werde der Kreisverkehr in der Straße Grindelhof zukünftig Arie-Goral-Platz heißen, teilte die Kulturbehörde am Mittwoch mit. Arie Goral flüchtete 1934 nach Palästina und kehrte 1952 nach Hamburg zurück, wo er 1996 starb. Ihm zu verdanken sei unter anderem 1982 die Errichtung des neuen Heinrich-Heine-Denkmals auf dem Rathausmarkt.

Eine Teilfläche der Parkanlage Grindelberg in Harvestehude werde künftig in Paul-Abraham-Park benannt. Der 1892 in Ungarn geborene Komponist Paul Abraham feierte Anfang der 1930er Jahre große Erfolge mit Operetten und kam auf Grund seiner großen Popularität in Deutschland nach Berlin. Er floh 1933 über Wien, Budapest, Paris und schließlich Kuba nach New York. Mitte der 1950er Jahre kehrte er nach Deutschland zurück, wo er 1960 in Hamburg starb. Insgesamt hat der Senat die Benennung von neun Verkehrsflächen beschlossen.