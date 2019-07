Erste Auslandsstation

Neuzugang Pierre-Gabriel setzt auf Mainz als Sprungbrett

03.07.2019, 15:02 Uhr | dpa

Der Mainzer Neuzugang Ronaël Pierre-Gabriel hat sich ganz bewusst für den FSV Mainz 05 als erste Auslandsstation entschieden. "Die Bundesliga an sich, besonders aber Mainz, ist ein gutes Sprungbrett für junge französische Spieler. Das ist in Frankreich bekannt", sagte der 21-Jährige am Mittwoch in einem Pressegespräch. Der Abwehrspieler kam für rund 5,5 Millionen Euro vom AS Monaco und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2024.

Überzeugt haben "Ronny" - so sein Spitzname in Mainz und auch in Frankreich - die Gespräche mit Sport-Vorstand Rouven Schröder und Chefcoach Sandro Schwarz. "Sie wollte mich unbedingt und versprechen mir mehr Einsatzzeit."

In Monaco kam Pierre-Gabriel in der abgelaufenen Runde wegen vieler Verletzungen nur auf vier Einsätze. Auch deshalb wollte der gebürtige Pariser Neuland betreten. Der 21-Jährige, der dem zum Saisonende schwächelnden Daniel Brosinski Druck machen soll, weiß um seine Aufgaben. "Im taktischen Bereich und in der Offensive muss ich besser werden, mehr laufen", meinte der 1,77 Meter große Rechtsverteidiger, der sich als "harter Zweikämpfer" sieht.





Dass seine Landsleute Jean-Philippe Mateta und Moussa Niakhaté wegen der Teilnahme an der U21-EM noch fehlen, sei kein Problem. "Ich muss schnell Deutsch lernen. Das ist wichtig auf und neben dem Platz", erklärte Pierre-Gabriel, der noch auf Wohnungssuche ist und das mondäne Monaco nicht vermisst: "Ich fühl mich wohl in Mainz. Ich bin auch eher der ruhige Zeitgenosse."