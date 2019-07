Langer Stau nach Fahrzeugbrand auf A9

03.07.2019, 17:16 Uhr | dpa

Ein brennender Pkw hat am Mittwoch auf der Autobahn 9 bei Lederhose (Landkreis Greiz) in Richtung München zu einem zehn Kilometer langen Stau geführt. Wegen eines technischen Defekts hatte der Wagen eines 70-Jährigen aus Sachsen-Anhalt plötzlich Feuer gefangen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Mann konnte sein Auto noch auf den Standstreifen fahren und das Fahrzeug verlassen, bevor es vollständig in Flammen stand. Das Feuer schlug auf die Böschung über und drohte in den angrenzenden Wald überzuspringen. Mitarbeiter einer Baustellensicherungsfirma und Polizisten konnten jedoch ein Ausbreiten des Brandes verhindern. Vier Feuerwehren löschten schließlich die Böschung und das Auto.