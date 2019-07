Neubrandenburg

Beschäftigte im Hamburger Einzelhandel bekommen mehr Geld

03.07.2019, 17:36 Uhr | dpa

Eine Frau hält eine Geldbörse mit Banknoten und Bankkarten in der Hand. Foto: Monika Skolimowska/Archivbild (Quelle: dpa)

Die rund 70 000 Beschäftigten im Hamburger Einzelhandel bekommen ab diesem Monat drei Prozent mehr Geld. Das teilte der Handelsverband Nord am Mittwoch in Hamburg mit. In der dritten Runde der Verhandlungen einigten sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeberseite auf ein Tarifpaket, das bei einer Laufzeit von 24 Monaten nach zwei Leermonaten zudem eine weitere Entgelterhöhung um 1,8 Prozent zum 1. Mai 2020 vorsieht. Höhere Tarifgruppen sollen statt der prozentualen Erhöhung einen Pauschalbetrag von 77,50 Euro monatlich erhalten. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen stärker angehoben werden.

Das Ergebnis sei am Rande dessen, was den Unternehmen im Hamburger Einzelhandel zuzumuten sei, erklärte der Handelsverband Nord. Das verdeutliche schon die diesjährige Umsatzprognose von nominal plus zwei Prozent. Mit dem Abschluss seien aber auch Planungssicherheit für die nächsten zwei Jahre und die Friedenspflicht wieder hergestellt.