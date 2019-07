Chemnitz

Chemnitz verbietet Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen

03.07.2019, 17:40 Uhr | dpa

Chemnitz hat als erste sächsische Großstadt ein Verbot für die Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen verhängt. Wegen der anhaltenden Trockenheit seien die Wasserstände in den Chemnitzer Gewässern derzeitig sehr niedrig, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ein vollständiges Trockenfallen würde wasserabhängige Pflanzen und Tiere gefährden. Bei Verstößen gegen das Verbot drohen den Angaben zufolge Bußgelder von 1000 bis zu 50 000 Euro.

Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie betrug der Pegelstand der Zwönitz im Stadtteil Altchemnitz nur noch 13 Zentimeter. An der Würschnitz in Harthau wurden 69 Zentimeter gemessen. Der Pegel der Chemnitz stand in der Stadt bei 17 Zentimetern.

Durch die niedrigen Wasserstände und steigende Wassertemperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt des Wassers. Nach den Vorhersagen sei auch auch in den kommenden Tagen nicht mit größeren Regenmengen zu rechnen, so dass keine Entspannung zu erwarten sei, teilte die Stadt mit.