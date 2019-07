Erfurt

Mordfall Lübcke: CDU fordert Aufklärung

03.07.2019, 17:49 Uhr | dpa

Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag Aufklärung von Bezügen nach Thüringen gefordert. Viele Fragen seien zwar noch offen, sagte CDU-Generalsekretär Raimund Walk am Mittwoch im Thüringer Landtag. "Gerade und insbesondere interessieren uns die aus meiner Sicht naheliegenden Bezüge zu Thüringen", sagte Walk. Rechtsextreme Netzwerke müssten aufgeklärt werden, forderte der Innenpolitiker. "Dazu müssen allerdings die Sicherheitsbehörden gestärkt werden - insbesondere der Verfassungsschutz."

Die Linke-Politikerin Katharina König-Preuß nutzte ihre gesamte Redezeit im Parlament dazu, Namen von Menschen vorzulesen, die in den vergangenen Jahren von Rechtsextremen getötet wurden. Sie begann mit Walter Lübcke und schloss mit der Feststellung, dass es nicht möglich sei, in fünf Minuten die Namen aller in Deutschland durch rechte Gewalt getöteten Menschen zu nennen.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) rang um Fassung, als er zu dem Thema sprechen sollte. "Entschuldigen Sie bitte, ich bin gerührt", sagte Maier. Er versicherte, dass die Thüringer Sicherheitsbehörden ihren Beitrag zur Aufklärung des Mordes an Walter Lübcke leisten würden.

Die Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx (SPD), äußerte Zweifel daran, dass der mutmaßliche Täter allein gehandelt habe. "Gegen die Einzeltäter-These spricht auch, dass der Tatverdächtige auf konspirative Weise Waffen gehortet hat." Sie erinnerte zudem daran, dass es "sehr viele Berührungspunkte der rechtsextremen Szene aus Nordhessen, Niedersachsen und Nordwest-Thüringen" gebe.