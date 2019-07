Wasbek

Zwei Menschen bei Unfall auf der B430 bei Wasbek verletzt

03.07.2019, 17:57 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 430 sind bei Wasbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Ein Auto war aus noch unbekanntem Grund nahe eines Pendlerparkplatzes in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Sattelzug kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte noch ein Ausweichmanöver versucht, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Beide wurden in ein Krankenhaus nach Neumünster gebracht.