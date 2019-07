Untergruppenbach

Munition geladen: Lastwagen kippt auf zwei Autos

03.07.2019, 18:48 Uhr | dpa

Ein Lastwagen beladen mit Munition für Waffen ist auf einem Parkplatz in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) auf zwei abgestellte Autos gekippt. Der Auflieger des Lastwagens hatte nach Angaben der Polizei bei der Auffahrt am frühen Mittwochmorgen einen Begrenzungsstein touchiert. Der Lastwagen hatte neben der Munition sogenannte Ethylalkohole geladen, die allgemein zum Reinigen im Haushalt, aber auch in der Industrie verwendet werden. Explosionsgefahr bestand wegen entsprechender Sicherung der Waren aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Um welche Art von Munition es sich genau handelte, war nicht bekannt.