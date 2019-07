Edertal

Segler fällt bewusstlos ins Wasser: Aus Edersee gerettet

03.07.2019, 20:48 Uhr | dpa

Notfall bei der Segelpartie: Ein 52 Jahre alter Segler hat am Mittwoch auf einem Boot auf dem Edersee das Bewusstsein verloren und ist rückwärts ins Wasser gefallen, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Ein befreundeter Mitsegler reagierte schnell: Er konnte den Bewusstlosen an seiner Rettungsweste festhalten und so über Wasser halten. Die Besatzungen zweier Boote der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) hörten die Hilferufe der Tochter des Mitseglers. Sie bargen den Verunglückten aus dem Wasser und brachten ihn zur Rettungsstation, wo er sofort ärztlich behandelt wurde. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge nicht.