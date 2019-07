Dortmund

"Pokémon Go"-Fest: Zehntausende Fans in Dortmund erwartet

04.07.2019, 00:41 Uhr | dpa

Jugendliche spielen in einem Park Pokemon GO auf ihren Smartphones. Foto: Silas Stein/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Zu einem "Pokémon Go"-Fest in Dortmund werden heute Zehntausende Fans aus ganz Deutschland und Europa erwartet. Vier Tage lang können die Spieler virtuell Jagd auf die kleinen Monster machen. Laut Veranstalter - dem US-amerikanischen Spieleentwickler Niantic - soll es das größte "Pokémon Go"-Event in Europa werden. Schon vor einem Jahr seien an zwei Tagen rund 170 000 Pokémon-Gamer während der "Safari Zone" in die Ruhrgebietsstadt gekommen.

Zentraler Spielort ist der Westfalenpark, der in mehrere virtuelle Lebensräume aufgeteilt werden soll. Auf dem Veranstaltungsgelände seien zusätzliche Mobilfunkanlagen errichtet worden, um unbeschwertes Online-Gaming zu ermöglichen. Zugang erhält nur, wer registriert und mit einem Tagesticket ausgestattet ist.