Prozess um verdurstetes jesidisches Mädchen geht weiter

04.07.2019, 01:36 Uhr | dpa

Vor dem Oberlandesgericht (OLG) München geht heute der Prozess um ein verdurstetes jesidisches Mädchen im Irak weiter. Eine 28 Jahre alte Deutsche ist unter anderem wegen Mordes und Kriegsverbrechen angeklagt. Sie soll aus Lohne in Niedersachsen in den Irak gereist sein und sich dort der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.

Sie und ihr Ehemann sollen das später getötete Mädchen und dessen Mutter als Sklaven gekauft haben. Das fünf Jahre alte Kind verdurstete laut Anklage der Bundesanwaltschaft angekettet in heißer Sonne bei 45 Grad. Die Angeklagte selbst soll die Tat einem verdeckten Ermittler bei einem erneuten Ausreiseversuch aus Deutschland in den Irak in einem verwanzten Auto geschildert haben.

Die junge Angeklagte, die selbst Mutter eines kleinen Mädchens ist, schweigt bisher im Prozess. Bislang wurden Ermittler als Zeugen gehört und Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, die in einem Flüchtlingscamp im Irak auf die Mutter des getöteten Mädchens und ihre Geschichte aufmerksam wurden und sich an die deutsche Justiz wandten. Die Frau, von der die Bundesanwaltschaft sicher ist, dass es sich um die Mutter des Kindes handelt, tritt als Nebenklägerin in dem Verfahren auf.