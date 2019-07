Augsburg

Bayerns Bezirke wollen "Heimat" nicht den Rechten überlassen

04.07.2019, 02:35 Uhr | dpa

Die bayerischen Bezirke wollen den Heimatbegriff nicht den Rechtsextremisten überlassen. Bei der Vollversammlung des Bayerischen Bezirketages in Augsburg diskutieren die Kommunalvertreter deswegen von heute an über den "Wert der Heimat". Die Bezirke sähen es als notwendig an, in Zeiten, in denen gerade rechte Kräfte den Heimatbegriff als Synonym für Nationalismus, Egoismus und Besitzstandswahrung missbrauchten, Position zu beziehen, hatte der Kommunalverband vorab erklärt.

"Der Bayerische Bezirketag wird mit seiner Vollversammlung darlegen, dass Heimat immer dort ist, wo Menschen, auch Geflüchtete, in einer Gemeinschaft Halt und Sicherheit finden", sagte der Präsident des Bezirketages, Franz Löffler (CSU). "Heimat steht für Solidarität und ein kreatives Miteinander der Lebensstile, Religionen und Kulturen", ergänzte der Oberpfälzer Bezirkstagspräsident.

Hauptredner der Versammlung wird am ersten Tag Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sein. Am Freitag erwarten die Bezirke dann Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und Heribert Prantl, Journalist der "Süddeutschen Zeitung". Die sieben bayerischen Bezirke sind im Freistaat neben Gemeinden, Städten und Landkreisen eine weitere kommunale Ebene. Sie übernehmen besondere Aufgaben im Bereich der Kultur, des Gesundheitswesens und im Sozialbereich.