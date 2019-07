Lichtenwald

Wie bedroht ist der Wald? Agrarminister Hauk begeht Wald

04.07.2019, 02:46 Uhr | dpa

Peter Hauk (CDU) nimmt an einer Regierungs-Pressekonferenz teil. Foto: Marijan Murat/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Klimawandel wirkt sich immer stärker auf heimische Baumarten aus. Die Wälder, so wie wir sie heute kennen, werden sich ändern, wie es aus dem Ministerium für Ländlichen Raum heißt. Agrarminister Peter Hauk (CDU) will sich heute in Lichtenwald im Kreis Esslingen ein Bild von der Lage machen. Vor dem Hintergrund der Szenarien des Weltklimarates wolle man für die Baumarten und Wälder des Landes Handlungsoptionen vorstellen. Auch Förster wollen schildern, wie bedrohlich die Lage ist und wie der Wald sich verändert.