Leipzig

Irischer Präsident Higgins besucht Leipzig

04.07.2019, 02:48 Uhr | dpa

Der irische Staatspräsident Michael D. Higgins besucht auf seiner Deutschlandreise heute Leipzig. Auf dem Programm in der Messestadt stehen ein Besuch der Universität und der Nikolaikirche - dem Ausgangspunkt der friedlichen Revolution in der DDR. Im Neuen Rathaus wird sich das Staatsoberhaupt in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Higgins war zu Beginn seines dreitägigen Besuchs in Deutschland am Mittwoch in Berlin unter anderem von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen worden. Dieser hatte ihm die weitere Unterstützung Deutschlands im Brexit-Streit zugesichert. Weitere Stationen des Besuchs von Higgins sind Würzburg und Frankfurt.