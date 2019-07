Magdeburg

Getreideernte im vollen Gang: Aussichten schlecht

04.07.2019, 07:23 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt ist die Getreideernte in vollem Gang. Bereits Ende Juni rollten wegen der anhaltenden Trockenheit die ersten Mähdrescher, um auf 600 000 Hektar Gerste, Raps, Weizen und Roggen zu ernten, teilte der Landesbauernverband mit. Wegen der anhaltenden Trockenheit zeichne sich eine unterdurchschnittliche Ernte ab. In einigen Betrieben lägen die Erträge sogar noch unter denen des Dürresommers 2018. Im Landesdurchschnitt lägen sie bislang darüber, jedoch weit unter dem langjährigen Mittel.

Bei der Wintergerste erwartet der Landesbauernverband Erträge zwischen 30 und 65 Dezitonnen pro Hektar, das hätten die Betriebe gemeldet. In guten Jahren sind auf dieser Fläche 80 bis 90 Dezitonnen möglich. Der Landesbauernverband kritisiert, dass Dürrehilfen fürs Vorjahr erst zur Hälfte ausgezahlt sind und viele Betriebe unter Liquiditätsproblemen leiden.