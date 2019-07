Bonn

Kardinal Marx: "Tango war mein Lieblingstanz"

04.07.2019, 07:44 Uhr | dpa

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, hat nach eigenen Angaben verborgene Talente. "Ich galt in meiner Heimat als guter Tänzer", sagte der Erzbischof von München und Freising, der aus Geseke in Nordrhein-Westfalen stammt, am Mittwochabend beim Jahresempfang seiner Diözese in München. Und zum Beweis: "Eins, zwei, Wiegeschritt, Seit, Seit, Schluss." Er fügte hinzu: "Tango war mein Lieblingstanz."