Kiel

Kritik an unbezahlten Überstunden im Gastgewerbe

04.07.2019, 08:09 Uhr | dpa

Viele Beschäftigte in der Gastronomie und im Tourismus arbeiten in Norddeutschland unbezahlt über ihre vertragliche Arbeitszeit hinaus. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zum Beginn der touristischen Hochsaison aufmerksam gemacht. "In vielen Hotels, Gaststätten und Pensionen ist Mehrarbeit zum Nulltarif gerade im Sommer an der Tagesordnung", sagte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler. "Damit gehen ausgerechnet denjenigen wichtige Einkünfte verloren, die auf jeden Cent angewiesen sind."

In Hamburg und Schleswig-Holstein seien 53 000 von 113 000 Jobs in der Branche von Minijobbern besetzt, so die NGG. "Da ein 450-Euro-Job keinen Zuverdienst zulässt, werden Überstunden gar nicht oder mit Schwarzgeld bezahlt", sagte Zeitler. Die Gewerkschaft rufe die Beschäftigten auf, ihre Arbeitszeiten genau aufzuschreiben.

Alle Arbeitnehmer im Norden schieben nach dem "Überstunden-Monitor", den das Pestel-Institut im Auftrag der NGG erstellt hat, einen großen Berg von Überstunden vor sich her. In Schleswig-Holstein seien es 38,4 Millionen Arbeitsstunden, davon die Hälfte unbezahlt mit einem rechnerischen Wert von 503 Millionen Euro. In Hamburg würden 32 Millionen Überstunden geleistet, davon 18,9 Millionen Stunden unbezahlt im Wert von 471 Millionen Euro. Die NGG habe eine Kampagne mit Namen "#fairdient" gestartet, um den Beschäftigten im Gastgewerbe eine öffentliche Stimme zu geben.