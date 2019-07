Bremen

Gewerkschaft kritisiert Umsonst-Arbeit im Gastgewerbe

04.07.2019, 08:28 Uhr | dpa

Arbeitnehmer in Niedersachsen und Bremen haben 2018 unbezahlte Überstunden im Milliardenwert geleistet. Allein in Niedersachsen fielen 110 Millionen Arbeitsstunden zusätzlich an, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnen ließ. Jede zweite Überstunde blieb demnach unbezahlt. Niedersächsische Bedienstete schenkten ihren Arbeitgebern rund 1,3 Milliarden Euro, heißt es im "Überstunden-Monitor", den das Pestel-Institut für die NGG erstellt hat.

Grundlage der Zahlen sind statistische Daten der amtlichen Mikrozensus-Erhebung 2018. Danach kamen in Bremen 8,8 Millionen zusätzliche Arbeitsstunden zusammen, die Hälfte im Wert von rund 120 Millionen Euro blieb unbezahlt.

Mit Blick auf die laufende Hochsaison in Tourismus und Gastgewerbe rief die NGG die Beschäftigten in Niedersachsen (150 000) und Bremen (18 300) auf, ihre Arbeitszeiten genau aufzuschreiben. In vielen Hotels, Gaststätten und Pensionen sei Mehrarbeit zum Nulltarif gerade im Sommer an der Tagesordnung, kritisierte der NGG-Vorsitzende Guido Zeitler: "Damit gehen ausgerechnet denen wichtige Einkünfte verloren, die auf jeden Cent angewiesen sind." Mit der Kampagne "#fairdient" will die NGG einen besseren Schutz der Beschäftigten im Gastgewerbe erreichen.