Lügde

Neue Durchsuchung auf Campingplatz Lügde

04.07.2019, 08:42 Uhr | dpa

Im Missbrauchsfall Lügde hat die Polizei am Mittwoch eine weitere Parzelle auf dem Campingplatz durchsucht, die bisher nicht im Mittelpunkt der Ermittlungen stand. Einen entsprechenden Bericht des "Westfalen-Blattes" bestätigte am Donnerstag ein Sprecher der Polizei Bielefeld. Weitere Angaben machte der Sprecher nicht. Auf dem Platz steht ein älterer Wohnwagen. Möglicherweise gebe es in dem Missbrauchsfall Hinweise auf einen weiteren Tatort oder einen weiteren Tatverdächtigen, vermutet die Zeitung.

Im Strafprozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern auf dem Campingplatz sollten am Donnerstag vor dem Landgericht Detmold (09.00 Uhr) weitere Opfer und Angehörige vernommen werden. Zum Auftakt in der vergangenen Woche hatten alle Angeklagten Geständnisse abgelegt. Vor Gericht stehen noch zwei Angeklagte, ein 56-Jähriger aus Lügde und ein 34-Jähriger aus Steinheim. Das Verfahren gegen einen dritten Angeklagten war abgetrennt worden.