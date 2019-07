Berlin

Urteil: Ausweisung von verurteiltem Mörder rechtens

04.07.2019, 10:38 Uhr | dpa

Die Ausweisung eines verurteilten Mörders aus Deutschland ist nach einem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts rechtens. Der türkische Staatsbürger, der seine schwangere Ex-Freundin bei lebendigem Leib verbrannte, gefährde bei einem weiteren Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Damit wurde die Klage des Mörders abgewiesen. Das Urteil fiel bereits am 18. Juni (Aktenzeichen VG 30 K 99.18).

Das Landgericht in der Hauptstadt hatte den 1995 in Deutschland Geborenen im Februar 2016 zu einer Jugendstrafe von vierzehn Jahren verurteilt. Demnach wurde der infame Mord verabredet, geplant und vorbereitet. Der Mann habe "auf besonders perfide Art" die Liebe seiner Ex-Freundin ausgenutzt, um sie und das Kind loszuwerden. Demnach wurde die 19-jährige Maria von zwei Männern in einen Wald gelockt, niedergestochen, mit Benzin übergossen und angezündet. Das ungeborene Mädchen erstickte im Bauch der Mutter.

Der Mann sitzt im Gefängnis Tegel. Die Haft würde Ende Januar 2029 enden. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hatte den Ausweisungsbescheid im Juni 2018 erlassen.

Der Mann hatte in seiner Klage angeführt, er sei in Deutschland sozialisiert und spreche Türkisch nur unvollkommen. Soziale Kontakte in das Land habe er nicht. Es gebe keine Wiederholungsgefahr.

Dem folgte die 30. Kammer des Gerichts nicht. Zwar könne sich der Kläger als hier geborener Ausländer auf einen besonderen Ausweisungsschutz berufen. Er könne aber ausgewiesen werden, da von ihm auch künftig Gefahr ausgehe. Er habe sich zwar therapeutischen Angeboten geöffnet, der Erfolg sei aber offen. Dem Mann sei es als Ledigem ohne Kinder zuzumuten, in die Türkei zu gehen. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.