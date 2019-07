Stuttgart

Städtetag plädiert für Lockerungen in Ganztagsschulen

04.07.2019, 12:19 Uhr | dpa

Angesichts geringer Begeisterung für die Ganztagsschule im Südwesten plädiert der Städtetag für Lockerungen im Ganztagskonzept. "Wir müssen uns fünf Jahre nach dem offiziellen Start der Ganztagsschule von der Vorstellung verabschieden, dass immer alle Schüler gemeinsam von 8 bis 16 Uhr die Schulbank drücken", sagte Bildungsdezernent Norbert Brugger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Stuttgart.

Den Fokus auf die Weiterentwicklung der Qualität zu legen, sei zwar in Ordnung, führe aber nicht zu mehr Nachfrage, sagte Brugger anlässlich einer Veranstaltung am kommenden Montag, bei der Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) den Städtevertretern den neuen Qualitätsrahmen für Ganztagsschulen präsentieren will. Eltern seien flexiblere Betreuungsmöglichkeiten mehr wert als eine - nicht einmal mit mehr Lehrkräften untermauerte - Qualitätssicherung. Die damalige grün-rote Landesregierung hatte 2014 der nur als Modellversuch existierenden Ganztagsschule den Status einer Regelschule verliehen. Kennzeichnend für den Unterricht an dieser Schulart ist der über den Tag verteilte Wechsel zwischen Phasen der An- und der Entspannung.