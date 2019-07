Erfurt

Kommunen: Nicht genutzte Fördergelder auch 2020 nutzen

04.07.2019, 13:39 Uhr | dpa

Kommunen sollen nicht genutzte Fördermittel für Investitionen auch im Jahr 2020 noch nutzen können. Einen entsprechenden Gesetzentwurf diskutierten die Abgeordneten des Thüringer Landtags am Donnerstag in Erfurt. Ursprünglich waren für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 100 Millionen Euro im Haushalt eingestellt, um die Investitionen in den Kommunen zu erhöhen. Das Geld kann auch im laufenden Jahr noch genutzt werden. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams betonte im Parlament, dass die Mittel aber nicht so abflössen, wie man sich das vorgestellt hatte.

Er nannte unter anderem die starke Auslastung von Firmen als Grund für Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten. Daher soll es nun mehr Zeit geben. Der bisherige Entwurf sieht nicht nur eine Übertragung der Mittel in das Jahr 2020 vor, sondern auch, dass die Gelder noch im Jahr 2021 genutzt werden können. Der Gesetzentwurf wurde in den Innen- und Kommunalausschuss überwiesen.