Kühndorf

Erst Wildschwein, dann Reh mit Auto erfasst

04.07.2019, 15:07 Uhr | dpa

Doppeltes Pech hat ein Autofahrer im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehabt: Lief dem Mann am Mittwoch zunächst ein Wildschwein vor den Wagen, erfasste er mit seinem Fahrzeug wenig später auch noch ein Reh, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Wildschwein, das zwischen Schwarza und Kühndorf über die Landstraße gelaufen war, verendete den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Das Reh, das der Mann wenig später zwischen Kühndorf und Meiningen mit seinem Auto erfasste, musste von einem Polizisten mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden.