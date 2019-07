Regensburg

Wolbergs will in den Wahlkampf starten

04.07.2019, 17:48 Uhr | dpa

Nach dem Ende des Korruptionsprozesses will der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs kommende Woche in den Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 starten. Das sagte der 48-Jährige nach dem 61. und letzten Verhandlungstag seines Verfahrens. Nach seinem Austritt aus der SPD will Wolbergs für den Wahlverein "Brücke" antreten. Im Verein sei am Mittwochabend seine Kandidatur beschlossen worden.

Wolbergs musste sich seit Herbst wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Parteiengesetz und Vorteilsannahme verantworten. Das Gericht sprach ihn von den Vorwürfen weitgehend frei. Laut Landesanwaltschaft bleibt er aber vorerst suspendiert. Die Staatsanwaltschaft kündigte nach dem Urteilsspruch Revision an. Die Behörde hatte viereinhalb Jahre Haft gefordert.