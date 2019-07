Mainz

Neues Zentrum bündelt Frankreich-Aktivitäten der Uni Mainz

04.07.2019, 19:15 Uhr | dpa

Auch wegen ihrer Geschichte pflegt die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität (JGU) seit vielen Jahren zahlreiche Kooperationen mit Hochschulen in Frankreich oder anderen französischsprachigen Ländern. Nun werden all diese Aktivitäten in einem neuen Zentrum gebündelt, auch um sie besser nach außen präsentieren zu können. Offiziell eröffnet wurde das neue Zentrum für Frankreich- und Frankophoniestudien (ZFF) am Donnerstagabend. Mit dabei war auch die Botschafterin Frankreichs in Deutschland, Anne-Marie Descôtes.

"Die Wiedereröffnung unserer Universität im Mai 1946 wurde wesentlich durch die damalige französische Verwaltung unterstützt", sagte Uni-Präsident Georg Krausch. "Seither spielen die deutsch-französische Zusammenarbeit und die Frankreichforschung eine wichtige Rolle im universitären Leben der JGU."

Das betonte auch Gregor Wedekind. Der Professor vom Institut für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft begleitete die jahrelange Vorarbeit für das Zentrum eng. Es gebe zahlreiche bislang getrennt in einzelnen Fachbereichen laufende Kooperationen mit Einrichtungen in Frankreich, Kanada oder auch Afrika - etwa mit der Université de Bourgogne in Dijon oder der Uni Nantes. An der Universitätsbibliothek in Mainz existiere zudem seit 1991 die Spezialbibliothek zur Frankreichforschung.

Für all die laufenden Aktivitäten brauche es "ein Türschild", sagte Wedekind der Deutschen Presse-Agentur. Diese Funktion soll das im Georg-Forster-Bau auf dem Campus angesiedelte ZFF mit seiner Geschäftsstelle und seinem Web-Auftritt erfüllen - als Anlaufstelle für Studenten, und um Wissenschaftler zusammenzubringen. Personell sei das ZFF schmal aufgestellt, es sei eine Teilzeitstelle für die Geschäftsstelle neu geschaffen worden. Ansonsten werde auf die schon etablierten Kräfte in den einzelnen Fachbereichen zurückgegriffen, sagte Wedekind.