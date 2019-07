Darmstadt

Heinerfest startet in Darmstadt: Hunderttausende erwartet

04.07.2019, 20:24 Uhr | dpa

Achterbahn, Kulturprogramm und zahlreiche Musikbühnen mitten in der City: In Darmstadt hat am Donnerstag mit dem 69. Heinerfest eines der größten Innenstadtfeste Deutschlands begonnen. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben bis zum Abschluss am Montag rund 700 000 Besucher zu dem Spektakel. Rund um das Residenzschloss sind 170 kostenlose Events mit Kinderfest, Livemusik, Artistik oder Tanz geplant. Zum Abschluss am Montagabend soll es ein großes Feuerwerk geben.

"Kommt alle!" lautet das Motto des Fests, das Oberbürgermeister Ludwig Metzger (1902-1993/SPD) wenige Jahre nach der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg initiiert hatte. Die Idee: Flüchtlinge und Bewohner in der zerstörten Stadt sowie die im Umfeld untergekommenen Darmstädter zusammenzubringen. Organisator ist inzwischen der Heimatverein Darmstädter Heiner. "Heiner" gilt als Inbegriff des echten Darmstädters, der auch den Dialekt sprechen kann.

Für das fünftägige Fest bietet der Öffentliche Nahverkehr für Bus und Bahn ein Sonderticket an. Mit den ermäßigten Fahrkarten können Gruppen von bis zu fünf Personen in zwei unterschiedlichen Tarifgebieten beliebig viele Fahrten machen.

Die Polizei will in diesem Jahr wie schon beim Schlossgrabenfest vorübergehend auf Videoüberwachung setzen. An den vorgesehenen Orten im Herrngarten und am Luisenplatz werden Hinweisschilder hierauf aufmerksam machen. Auf dem Fest werden uniformierte und zivile Beamte im Einsatz sein. Zudem ist nach Angaben der Polizei wieder eine mobile Wache als Anlaufstelle eingerichtet. Mehrere Straßen werden für den Verkehr gesperrt und auch mit Betonpollern gesichert.