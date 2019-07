Weimar

Themar: Alkoholverbot hält auch in der zweiten Instanz

04.07.2019, 21:19 Uhr | dpa

Weimar/Themar (dpa/th) – Es ist eine empfindliche Niederlage für die Anmelder des Rechtsrock-Konzerts in Themar: Auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht in Weimar hat das von den zuständigen Behörden verhängte Alkoholverbot für den Samstag der geplanten Veranstaltung für rechtmäßig erklärt. Der Senat des Gerichts habe "erhebliche Zweifel", ob das Ziel der Veranstalter, bei der Veranstaltung den Konsum von Alkohol zu ermöglichen, überhaupt im Einklang mit einer grundgesetzlich geschützten Versammlung zu bringen sei, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts vom Donnerstag. Auch dass die Behörden verfügt haben, dass am Freitag des zweitägigen Konzerts nur Leichtbier ausgeschenkt werden darf, sei zulässig. Der OVG-Beschluss ist nach Angaben des Gerichts nicht anfechtbar. (Az.: 3 EO 467/19)

Das Verwaltungsgericht Meiningen hatte die Beschränkungen beim Alkoholkonsum am Montag für zulässig erklärt. Gegen diese Entscheidung hatten die Anmelder Rechtsmittel eingelegt.