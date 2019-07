Erlangen

Keita-Ruel trifft doppelt: Fürth gewinnt auch dritten Test

04.07.2019, 22:34 Uhr | dpa

Erlangen (dpa/lby) - Dank Daniel Keita-Ruel hat die SpVgg Greuther Fürth auch ihr drittes Testspiel in diesem Sommer gewonnen. Der Stürmer traf beim 3:1 (2:1) für den fränkischen Fußball-Zweitligisten gegen den Bayernligisten SC Eltersdorf doppelt (13. Minute, 52.). Marvin Stefaniak (4.) hatte die Fürther am Donnerstag vor rund 550 Zuschauern in Führung gebracht, Dickson Abiama (19.) war nur der Anschlusstreffer gelungen. Die Fürther starten am letzten Juli-Wochenende mit einem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue in die neue Zweitliga-Saison.