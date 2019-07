Trier

Ministerpräsidentin Dreyer tauft rekonstruiertes Römerschiff

05.07.2019, 01:56 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer tauft heute das erste rekonstruierte römische Handelsschiff in Trier. Mehr als 80 Forscher hatten das Segelschiff rund zwei Jahre lang in einer Halle auf dem Uni-Parkplatz in Trier nachgezimmert. Mit im Boot sind neben der Universität auch die Hochschule Trier und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Pläne für den Nachbau stammen aus dem Museum für Antike Schifffahrt in Mainz. Der künftige Name des 16 Meter langen Schiffs ist noch geheim, soll aber etwas mit Trier zu tun haben.

Das Forschungsschiff wird bald nach der Taufe auf der Mosel unterwegs sein und tritt dort seine Reise im Dienst der Wissenschaft an. Das Schiff vom Typ "Laurons 2" soll Daten erheben, um neue Erkenntnisse über die römische Handelsschiffahrt in der Antike zu liefern. "Das bringt uns das Wissen antiker Kapitäne zurück, das nirgendwo dokumentiert ist", sagte Projektleiter Christoph Schäfer der Deutschen Presse-Agentur. Die Forscher erhoffen sich auch neue Erkenntnisse zu einer "Globalisierung" in der Antike.