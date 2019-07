Wiesbaden

Bouffier reist nach Nordamerika: Repräsentanz in Chicago

05.07.2019, 02:33 Uhr | dpa

Hessen will seinen Einfluss in Nordamerika mit einer neuen Auslandsrepräsentanz ausbauen. Von Chicago aus will sich das Bundesland künftig für nordamerikanische Firmen als attraktiver Wirtschaftsstandort präsentieren. Die Repräsentanz in der Metropole am Lake Michigan soll nach Angaben der Staatskanzlei Hessens Position in einem der wichtigsten Quellmärkte für Direktinvestitionen stärken. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will die Repräsentanz auf einer Reise durch Nordamerika kommende Woche eröffnen. Heute informiert die Staatskanzlei über die Reisepläne des Regierungschefs.