Themar

Großes Polizei-Aufgebot bei Rechtsrock-Konzert in Themar

05.07.2019, 02:39 Uhr | dpa

Wegen eines geplanten Rechtsrock-Konzertes im südthüringischen Themar bereitet sich die Polizei auf einen größeren Einsatz vor. Dabei kommt es bereits heute zur Sperrung der Bundesstraße 89 bei Themar im Landkreis Hildburghausen. Laut Polizei werden am Freitag 400 und am Samstag zwischen 800 und 1200 Menschen aus dem rechten Spektrum erwartet. Auch mehrere Gegendemonstrationen wurden für den Samstag angemeldet.

In der Vergangenheit kamen bei Rechtsrock-Festivals in Themar teils Tausende Rechtsgesinnte und Neonazis aus ganz Europa. In diesem Jahr soll es am Samstag ein striktes Alkoholverbot geben. Am Freitag soll Leichtbier erlaubt sein. Die Auflagen sind derzeit aber noch Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen.