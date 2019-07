76-jähriger Mann stirbt bei Badeunfall im Bodensee

05.07.2019, 05:57 Uhr | dpa

Ein 76 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall im Bodensee in Gaienhofen im Landkreis Konstanz gestorben. Der Mann sprang am Donnerstagabend von seinem Segelboot zum Schwimmen in den See und trieb kurz danach bewegungslos im Wasser, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant konnte ihn ans Ufer bergen. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb er unter laufenden Reanimationsversuchen.