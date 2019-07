Dresden

Zur Zeugnisvergabe: Sorgentelefone in Sachsen besetzt

05.07.2019, 06:02 Uhr | dpa

Vor der Freunde über den Start der Sommerferien steht das Bangen um die Noten: Wurde das Klassenziel erreicht? Für Schüler und Eltern gibt es zur Zeugnisvergabe in Sachsen am Freitag verschiedene Beratungsangebote und Sorgentelefone.

Kinder und Jugendliche können bei der europaweiten "Nummer gegen Kummer" unter der 116 111 kostenlos mit geschulten Beratern über ihre Ängste und Sorgen sprechen. "Ihr könnt gemeinsam überlegen, wie ihr etwas Unangenehmes euren Eltern sagt und was ihr tun könnt, um künftig eure Noten zu verbessern", erklärt Olaf Boye, Landesgeschäftsführer vom Deutschen Kinderschutzbund in Sachsen. Wer nicht so gerne telefoniert, kann auch eine Mail schreiben: Unter www.jugendnotmail.de beantworten Psychologen und Sozialpädagogen Fragen oder kommen ins Gespräch.

Auch für Erziehende gibt es Hilfe: Das Elterntelefon ist unter der 0800 111 0550 zu erreichen. "Unabhängig davon, mit welchem Zeugnis das Kind nach Hause kommt, ist es wichtig, dass Eltern zu ihrem Kind stehen und es nicht nur am Lernerfolg messen", sagt Boye. An den Standorten des Landesamts für Schule und Bildung stehen ebenfalls Mitarbeiter telefonisch bereit. Bei Problemen mit dem Zeugnis oder schlechten Noten beraten die Experten Schüler und deren Eltern.

478 300 Kinder und Jugendliche in Sachsen bekommen am Freitag ihre Zeugnisse und starten in die sechswöchigen Sommerferien.