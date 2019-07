Kiel

SPD kritisiert Baustellenmanagement auf Straßen im Norden

05.07.2019, 07:45 Uhr | dpa

Der SPD-Verkehrspolitiker Kai Vogel hat ein besseres Baustellenmanagement in Schleswig-Holstein gefordert. Vermeidbare lange Staus würden bei Infrastrukturprojekten "offensichtlich überhaupt nicht mitgedacht", sagte Vogel der Deutschen Presse-Agentur. "Zurzeit ist dieses Verkehrschaos täglich in Richtung Kiel zu erleben, wo eine geplante Baumaßnahme nicht auf weiträumige Umfahrungen hinweist, sondern gerade ortsunkundige Autofahrer - vielfach Urlauber - bewusst in den Stau und damit in den Frust führt."

Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) warf der SPD-Politiker vor, mit der Verkehrssituation überfordert zu sein. "Es bewegt sich im wahrsten Sinne des Wortes zu wenig auf den schleswig-holsteinischen Straßen", sagte Vogel. Durch eine elektronisch gestützte Verkehrsführung könnte die Bildung von unnötig langen Staus vermieden werden. "Eine Maßnahme darf nicht erst dann beginnen, wenn eine geplante Straßensperrung schon in eine andere bereits bestehende Baustelle führt."

Bereits im Februar hatte die SPD einen Baustellenkoordinator für Schleswig-Holstein gefordert. Buchholz hatte die Kritik damals zurückgewiesen mit der Begründung, dass es einerseits bereits gemeinsam mit Hamburg einen Verkehrskoordinator für den Bereich der Autobahn 7 und damit in Verbindung stehende Verkehrsachsen wie der A23 gebe. Zudem sei im Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) bereits eine zusätzliche Stelle dafür eingeplant.