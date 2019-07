Hamburg

Hamburger Büromieten erreichen neue Rekordhöhen

05.07.2019, 07:51 Uhr | dpa

Eine Immobilienwerbung für Büroflächen hängt an der Fassade eines Gebäudekomplexes in der Hafencity. Foto: Christian Charisius/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Mieten auf dem Hamburger Markt für Büroflächen sind nach einer Analyse des Beratungs- und Maklerunternehmens JLL so hoch wie noch nie. Die Spitzenmiete sei um einen Euro oder 3,2 Prozent auf 29 Euro je Quadratmeter gestiegen, teilte JLL in der Hansestadt mit. In der City würden bereits die ersten Verträge mit Mieten von 30 Euro je Quadratmeter und mehr abgeschlossen. Auch die Durchschnittsmiete habe mit 17,40 Euro einen neuen Rekordwert erreicht.

Grund für die hohen Preise ist die Knappheit und geringe Verfügbarkeit von freien Flächen. Die Leerstandsquote sei im zweiten Quartal des Jahres auf 3,4 Prozent gesunken und nähere sich der Drei-Prozent-Marke. Platz sei noch in der City Süd mit einem Leerstand von 4,4 Prozent. "Aber das ist letztlich auch nicht viel", sagte Tobias Scharf von JLL. Die Mieten dort zögen bereits an.

Eine Entspannung des Marktes sei derzeit nicht in Sicht. Im zweiten Quartal wurden 41 400 Quadratmeter Bürofläche fertiggestellt, das sind ein Drittel weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Zwar würden im Laufe des Jahres weitere 69 000 Quadratmeter fertig. Davon sei aber nur noch gut ein Viertel verfügbar, der Rest bereits vergeben.