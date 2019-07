Hamburg

Finanzsenator: Grundsteuer gegen Spekulation nutzen

05.07.2019, 10:55 Uhr | dpa

Hamburg will die Reform der Grundsteuer zum Kampf gegen die Grundstücksspekulation nutzen. Für brachliegende Flächen, die zur Wohnbebauung genutzt werden könnten, sollen ab 2025 deutlich höhere Steuern anfallen, sagte der Hamburger Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) dem Hörfunksender NDR 90,3. Die Pläne sollten eine Dimension haben, "die klar macht, dass das kein wirtschaftlich vorteilhaftes Geschäft ist", sagte Dressel. Es handele sich nicht um Symbolik. Die Finanzbehörde teilte ergänzend mit, dass mit den Vorbereitungen einer solchen neuen Grundsteuer für Brachflächen begonnen werde.

Laut Dressel gibt es in ganz Hamburg zahlreiche Grundstücke, die seit Jahren brachliegen, obwohl sie sofort für den Wohnungsbau genutzt werden könnten. Die Eigentümer spekulieren jedoch auf steigende Grundstückspreise. Damit müsse Schluss sein, so der Finanzsenator: "Wir brauchen in Hamburg jede potenzielle Fläche für den Wohnungsbau. Und insofern ist das auch ein klares Signal, was wir hier auch an die Eigentümerseite senden", sagte er dem Sender. Wer ein baureifes Grundstück besitze, der solle es bebauen.

Hintergrund ist die Neuordnung der Grundsteuer nach einem entsprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die große Koalition hat sich darauf verständigt, dass den Bundesländern eigene Möglichkeiten bei der Ausgestaltung der Steuer eingeräumt werden sollen. Bislang ist noch nicht absehbar, wie viele Länder davon Gebrauch machen werden. Das Bundesgesetz soll bis Jahresende beschlossen werden; den Ländern bleibt dann noch Zeit für ihre eigene Gesetzgebung.

Das Hamburger Signal an Spekulanten knüpft an eine neue Grundsteuer C an, die Kommunen mit besonderem Wohnraumbedarf erlaubt, für baureife Grundstücke einen gesonderten, höheren Grundsteuerhebesatz festzulegen. Die Länderöffnungsklausel ist davon unberührt; diese Frage wird in der Behörde weiter erörtert.