Güstrow

Umweltschutzorganisation Nabu für mehr Streuobstwiesen in MV

05.07.2019, 10:56 Uhr | dpa

Die Umweltschutzorganisation Nabu hat auf die Bedeutung von Streuobstwiesen für die Artenvielfalt in Flora und Fauna aufmerksam gemacht. Über 5000 Tier- und Pflanzenarten und rund 3000 Obstsorten seien deutschlandweit in Streuobstwiesen nachgewiesen, hieß es am Freitag zu Beginn einer Fachtagung in Güstrow. Diese Wiesen seien damit die Lebensräume mit der höchsten biologischen Vielfalt in Mitteleuropa. Der Nabu forderte Neupflanzungen von Wiesen und deren Sicherung aus Kompensationsmaßnahmen sowie eine Vermarktung von Obstprodukten zu fairen Preisen.

Zwar seien in Mecklenburg-Vorpommern klassische Streuobstwiesen wie in Süd- und Mitteldeutschland selten. Doch komme das Thema nun wieder ins Bewusstsein der Bevölkerung, nachdem die Wiesen jahrzehntelang vernachlässigt oder sogar beseitigt wurden.