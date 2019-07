Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd

A45 in Richtung Dortmund: Staugefahr am Wochenende

05.07.2019, 16:48 Uhr | t-online.de

Luftbild von der Autobahnbrückenbaustelle Brunsbecke auf der Autobahn A45 in Hagen: Wegen Bauarbeiten ist mit Stau am Wochenende zu rechnen. (Quelle: imago images)

Wegen Reparaturarbeiten an einer Brücke auf der A45 ist am Wochenende mit Stau in Richtung Dortmund zu rechnen.

Weil an der A45-Talbrücke Brunsbecke Reparaturen durchgeführt werden müssen, warnt "Straßen NRW" vor einer erhöhten Staugefahr am Wochenende. Wegen der Bauarbeiten ist auf der A45 zwischen den Anschlusstellen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd in Fahrtrichtung Dortmund von Freitagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 6 Uhr, nur ein Fahrstreifen frei.



Die Reparatur sei nötig, da an der Talbrücke ein Fahrbahnübergang gebrochen ist. Die Konstruktion diene der Ausdehnung der Brücke je nach Umgebungstemperatur, so "Straßen NRW".