Nördlingen

Seniorin auf E-Tretroller wird von Auto angefahren

05.07.2019, 10:58 Uhr | dpa

Eine Seniorin auf einem E-Tretroller ist in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die 85-Jährige sei mit Helm auf einem Radweg unterwegs gewesen und von dem 46-jährigen Autofahrer beim Abbiegen übersehen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau war am Vortag zu Boden gestürzt und hatte sich Prellungen zugezogen.