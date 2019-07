München

BMW-Chef Krüger hört 2020 auf

05.07.2019, 12:13 Uhr | dpa

BMW-Chef Harald Krüger will sein Amt im April 2020 auslaufen lassen. Das teilte der Konzern am Freitag in München mit. Über die Nachfolge werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli beraten.