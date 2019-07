Wickede (Ruhr)

Paketbote zwischen Lieferwagen und Aschenbecher eingeklemmt

05.07.2019, 12:32 Uhr | dpa

Ein Paketbote ist in Wickede bei Dortmund zwischen seinem Lieferwagen und einem einbetonierten Aschenbecher eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der 48-Jährige hatte nach Polizei-Angaben vom Freitag vor einer ehemaligen Klinik die Hecktüren geöffnet, um etwas aus dem Laderaum zu holen. Daraufhin rollte das Fahrzeug rückwärts. Der Mann versuchte vergeblich, den Wagen mit eigenen Kräften zu stoppen und wurde bei dem Vorfall am Donnerstag zwischen Flügeltür und Aschenbecher eingeklemmt. Ein Zeuge befreite den Paketboten, der in ein Krankenhaus kam.